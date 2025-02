Curva Nord, assenza di protesta in Juventus-Inter: le motivazioni del gesto

La Curva Nord nerazzurra non prenderà parte alla trasferta di Juventus-Inter. Il tifo organizzato ha appena annunciato una protesta: eccone i motivi.

ASSENZA – Dopo il doppio incontro con la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi deve prepararsi a un altro importante impegno di campionato. Domenica sera l’atteso e sempre sentito scontro in trasferta con l’acerrima nemica bianconera. In Juventus-Inter, però, i nerazzurri non potranno contare sul supporto della Curva Nord, che con un comunicato social ha appena informato dell’assenza. Di seguito i motivi per cui il tifo organizzato interista diserterà la trasferta all’Allianz Stadium di Torino.

Curva Nord, altra protesta in Juventus-Inter: ecco perché

I MOTIVI DELLA PROTESTA – Nel messaggio della Curva Nord nerazzurro si legge: «I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti allo Juventus Stadium in occasione della partita di domenica prossima. La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras! Non ci vedi ma ci siamo». I motivi della protesta della Curva Nord, dunque, hanno a che fare coi prezzi dei biglietti di Juventus-Inter e non direttamente con la squadra di Simone Inzaghi.