Cucurella sfida l’Inter: “Per noi è come una finale, possiamo fare la storia!”

Cucurella ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League in programma mercoledì alle ore 21.00 a Gelsenkirchen. Il centrocampista spagnolo lancia la sfida alla squadra di Conte, sottolineando che daranno tutto per passare il turno. Di seguito le sue dichiarazioni

CHANCE STORICA – Marc Cucurella sa che la sfida di Europa League contro l’Inter è un’occasione storica per il Getafe: «Possiamo cogliere questa occasione che ci offre il finale di stagione, possiamo fare qualcosa di storico. Penso che in queste settimane abbiamo avuto l’opportunità di riposarci, schiarire la mente e preparare bene la partita, dopo un finale di campionato con ritmi così serrati. Arriviamo tutti da un momento diverso, per questo ora daremo e faremo tutto per vincere e provare a passare gli ottavi di finale. La partita di mercoledì è una finale. In una gara secca possiamo essere una squadra ostica da affrontare, abbiamo dimostrato che queste partite fanno per noi. Sarà chiaramente difficile, l’Inter è una grande squadra, ma proveremo a lottare con le armi a nostra disposizione».

Fonte: getafecf.com