Cuadrado vede Juventus-Inter, Sanchez no: le ultime verso Torino – Sky

Cuadrado si prepara davvero a sfidare il suo recente passato in Juventus-Inter. Il colombiano viaggia verso la convocazione da parte di Inzaghi, a differenza del cileno Sanchez, che è ancora in dubbio. Di seguito gli ultimi aggiornamenti ripresi da Sky Sport ad Appiano Gentile

ULTIME DA APPIANO GENTILE – Terminato l’allenamento pomeridiano citato da Simone Inzaghi in conferenza stampa. E alla vigilia di Juventus-Inter di Serie A arrivano le attese novità dal campo… o meglio, dall’infermeria. Quella positiva riguarda l’ex bianconero Juan Cuadrado, presente in gruppo e quindi pronto a partire per Torino insieme al resto della squadra. Il recupero dell’esterno colombiano è una buona notizia per la panchina di Inzaghi, che ritroverà Cuadrado dopo un lungo stop. Discorso opposto per Alexis Sanchez, rientrato malconcio ad Appiano Gentile (CO) e destinato a restare a Milano. Lavoro solo parzialmente in gruppo per l’attaccante cileno, che quasi sicuramente non ci sarà in Juventus-Inter. A fermare Sanchez è un problema alla caviglia. Non si tratta ancora di una scelta definitiva, che arriverà solo domani con certezza, ma al momento l’orientamento in casa nerazzurra prevede Sanchez a casa (anche per evitare ulteriori rischi, ndr). A riportarlo è il collega Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile.