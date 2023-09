Cuadrado e Sanchez a disposizione per Inter-Milan: un lieve dubbio – TS

Rientrati dagli impegni con Colombia e Cile, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez saranno a disposizione di Simone Inzaghi per il derby Inter-Milan di questa sera. Al netto, secondo Tuttosport, di un lieve problemino.

A DISPOSIZIONE – Due dei giocatori più chiacchierati in casa nerazzurra per quanto riguarda il derby Inter-Milan di questa sera, sono sicuramente Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. I due hanno avuto infatti qualche problema in nazionale, ma saranno a disposizione di Simone Inzaghi dopo gli impegni rispettivamente con Cile e Colombia. Al netto del problema jetlag, che – a dirla tutta – affliggerà anche Lautaro Martinez. Se l’argentino però è in ottima forma, la traversata atlantica per Sanchez e Cuadrado rischia di diminuire ulteriormente la condizione dei due, reduci già da alcuni piccoli problemi fisici. Nulla di grave comunque, dal momento che siederanno in panchina pronti a dare il loro contributo a gara in corso.

Fonte: Tuttosport, Stefano Pasquino