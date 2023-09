Cuadrado salta Real Sociedad-Inter! I motivi dell’assenza in Champions League

Problemi fisici per Juan Cuadrado che non partirà con il resto della squadra in vista della prima sfida di Champions League tra Real Sociedad e Inter.

INFORTUNIO – Ad Appiano Gentile è in corso l’allenamento di rifinitura alla vigilia dell’importante sfida Real Sociedad-Inter che segna l’esordio in Champions League per la stagione 2023-2024. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Juan Cuadrado non partirà con la squadra per San Sebastian a causa di un infiammazione al ginocchio.