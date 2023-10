Cuadrado ci prova per Inter-Benfica! Ma due ancora fuori − CdS

Cuadrado ieri si è allenato parzialmente col gruppo e oggi proverà a farlo per intero. In vista di Inter-Benfica, il colombiano ci prova, mentre due sicuramente out

BOLLETTINO − Prosegue il recupero graduale di Juan Cuadrado. L’ex Juventus proverà quantomeno a recuperare per la panchina in vista di Inter-Benfica, match in programma domani sera allo stadio San Siro. Ieri si è allenato parzialmente col gruppo, mentre oggi spera di farlo per intero. Niente da fare, invece, per Davide Frattesi e Stefano Sensi. Non si vogliono correre dei rischi, entrambi saranno esclusi dalla gara di Champions League. Da capire se potranno farcela per l’ultima gara prima della sosta col Bologna, oppure se si rivedranno direttamente al rientro a metà ottobre contro il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua