Cuadrado presto avversario dell’Inter? Trattativa ai dettagli finali!

Juan Cuadrado presto potrebbe diventare un nuovo avversario dell’Inter. Il colombiano, dopo essersi svincolato a zero dai nerazzurri, ha trovato nuova sistemazione in Serie A.

RIVALE IN VISTA – Juan Cuadrado si avvicina all’Atalanta. Nuova imminente avventura in Lombardia e in maglia nerazzurra per il colombiano, che lo scorso anno ha vinto il titolo da campione d’Italia con l’Inter. Arriverà da svincolato. A riferirlo Gianluca Di Marzio, il quale sostiene che la trattativa è ormai ai dettagli finali. L’Atalanta, dopo aver preso Raoul Bellanova (altro ex dell’Inter) aggiunge un nuovo laterale destro sempre dal passato in maglia Beneamata. Cuadrado, causa operazione al menisco, ha giocato poche partite all’Inter nella scorsa stagione, ma ha comunque festeggiato in Piazza Duomo a ritmo anche di “Chi non salta juventino è”, facendo infuriare e non poco i suoi ex tifosi bianconeri.

Cuadrado già venerdì contro l’Inter? L’Atalanta sta per chiudere

IMMINENTE – Cuadrado potrebbe scontrarsi già con l’Inter prossima settimana, quando la Dea sarà ospite proprio a San Siro nel match valido per la terza giornata. Oggi l’Atalanta giocherà sul campo del Torino e vorrà bissare il grande trionfo raccolto all’esordio al Via del Mare di Lecce per 0-4. Venerdì prossimo, alle 20.45, sarà di certo una sfida molto bella e combattuta quella tra l’Inter campione d’Italia e la Dea campionessa dell’ultima edizione dell’Europa League.