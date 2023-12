Cuadrado nodo di Inzaghi: 2 ipotesi per Inter-Real Sociedad − CdS

Juan Cuadrado rimane un nodo da sciogliere per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Real Sociedad. Il colombiano partirà dall’inizio o nuovamente a gara in corso?

NODO − Vigilia di Inter-Real Sociedad. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa nel primo pomeriggio, ha un nodo da sciogliere in difesa. Cuadrado, a differenza di Davide Frattesi – il quale giocherà dall’inizio domani sera – è entrato nel secondo tempo di Inter-Udinese, gara vinta 4-0 dai nerazzurri. Ma per domani rimane un nodo: è in condizione per iniziare dall’inizio, oppure subentrerà a gara in corso? Nel caso avanzasse la seconda ipotesi, Inzaghi sarebbe pronto a rimettere in auge la coppia Darmian-Bisseck, con il jolly italiano nel ruolo di laterale tuta fascia e il tedeschino in difesa alla destra di Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno