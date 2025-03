Cuadrado, l’esito degli esami dopo l’infortunio: la decisione prima dell’Inter

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde pezzi. Juan Cuadrado, costretto a lasciare il campo durante Juventus-Atalanta a causa di un problema muscolare, ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato le prime indiscrezioni. Ecco cosa succederà contro l’Inter.

L’ESITO DEGLI ESAMI – Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Juan Cuadrado hanno confermato la lesione di primo grado alla fascia del muscolo bicipite femorale destro. Uno stop che obbliga il colombiano a fermarsi e a saltare la prossima sfida contro l’Inter. Dopo gli accertamenti medici, il responso è chiaro: il problema non è grave, ma Cuadrado dovrà restare ai box almeno per qualche settimana prima di poter tornare a disposizione. Il colombiano, con la sua esperienza e la sua qualità sulla fascia, sarebbe stato un’arma importante per l’Atalanta. Senza di lui, il tecnico della Dea dovrà trovare soluzioni alternative per la corsia destra.

Non l’unico infortunato per l’Atalanta

FERMI AI BOX – L’Atalanta si avvicina alla sfida contro i nerazzurri con qualche incertezza. Il colombiano non è l’unico giocatore fermo ai box. Gian Piero Gasperini sta facendo i conti da diverso tempo con gli infortuni. Tra questi Posch, Scalvini, Scamacca, Kossonou: tutti e quattro hanno svolto le rispettive terapie di riabilitazione nella giornata odierna.