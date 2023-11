Cuadrado, condizioni da valutare. Anche un altro in dubbio – TS

Juan Cuadrado è ancora in dubbio per la partita tra Juventus e Inter. Il colombiano svolgerà l’allenamento quest’oggi e si capirà eventualmente la sua disponibilità. Condizioni da valutare anche per un altro.

DUBBI – Juan Cuadrado deve ancora rientrare dall’infiammazione al tendine d’Achille sinistro di qualche mese fa. Gli ultimi due allenamenti il colombiano li ha svolti in gruppo, manca il terzo e quello decisivo per Simone Inzaghi. Se anche oggi il giocatore non sentirà dolore e darà segnali positivi allora potrebbe essere convocato in occasione di Juventus–Inter. In dubbio la presenza di Alexis Sanchez. L’attaccante è rientrato tardi dalla sosta Nazionali, si è allenato solo ieri e oggi sarà presente con i compagni ad Appiano Gentile. Da valutare le sue condizioni fisiche per la convocazione.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino