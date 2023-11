Cuadrado, ci siamo! Arma a disposizione in Juventus-Inter? Le ultime

Cuadrado lavora per tornare a disposizione di Simone Inzaghi nella settimana che porta a Juventus-Inter. Da questo punto di vista, saranno importanti i prossimi due giorni.

RECUPERO VICINO – Arrivano notizie confortati sul fronte Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è ormai indisponibile da diverse settimane a causa del solito problema al tendine d’Achille del piede sinistro che non lo ha mai lasciato in pace da quando è arrivato all’Inter la scorsa estate. Cuadrado ha sfruttato la sosta per le Nazionali per aumentare il carico e cercare di essere a disposizione il prima possibile con un lavoro diverso. L’obiettivo è quello di tornare almeno a disposizione in panchina per la sfida contro la sua ex squadra, in programma domenica 26 novembre. Da questo punto di vista si attendono buone notizie delle prossime quarantotto ore per dare un’accelerata alla fase riabilitativa in modo da poter tornare ad allenarsi in gruppo alla ripresa degli allenamenti (prevista martedì).