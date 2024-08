Cuadrado-Atalanta ci siamo: debutto subito contro l’Inter?

Cuadrado all’Atalanta sarà uno degli ultimi colpi di questo calciomercato. L’ex Inter torna a giocare e può essere subito avversario della squadra dove era nella scorsa stagione.

IN ARRIVO – L’Atalanta è una delle squadre più attive in quest’ultima giornata di calciomercato e sta prendendo anche Juan Guillermo Cuadrado. Come raccontato più volte nel weekend, i bergamaschi (che a destra hanno preso anche Raoul Bellanova) hanno raggiunto un accordo con il laterale colombiano. Non sarà l’unico acquisto, perché sta arrivando anche Rui Patricio per sostituire Juan Musso (destinato all’Atlético Madrid) e poi ci saranno altri innesti in base soprattutto alle posizioni di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman.

Cuadrado all’Atalanta, le novità della mattina: affronta l’Inter?

SUBITO AVVERSARIO – Proprio in questi minuti, il colombiano sta svolgendo le visite mediche proprio a Milano, alla clinica La Madonnina. Già in giornata è prevista la firma sul contratto, per potersi unire da subito al gruppo di Gian Piero Gasperini. E questo fa sì che Cuadrado possa subito debuttare da ex in Inter-Atalanta di venerdì sera (ore 20.45), per la terza giornata di Serie A. Anche se, considerato il grave infortunio che l’ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione, bisogna capire se verrà fatto un lavoro più graduale per trovare la condizione.