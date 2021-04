Crotone-Inter, torna la preoccupazione per i diffidati tra i nerazzurri

In Crotone-Inter, sfida di sabato (ore 18.00) valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, ci saranno tre diffidati tra i nerazzurri. Ma questo non inciderà sulle scelte di Antonio Conte.

INCUBO CARTELLINI – Per diverse settimane l’Inter ha dovuto convivere con l’incubo diffidati. Ad un certo punto della stagione, c’erano ben tre pilastri in diffida: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Tre potenziali squalifiche che diventano realtà tra le sfide contro Sassuolo e Cagliari, passando indenni per le sfide contro Lazio, Milan e Atalanta. Ora il pericolo ritorna, ma le ansie hanno dimensioni di ben altro genere.

PRIMO GIRO – Contro il Crotone, saranno ancora tre i giocatori dell’Inter in diffida. Oltre ad Ashley Young, ci sono due trascinatori nerazzurri, a modo loro. Il primo è Matteo Darmian, che ha portato alla causa nerazzurra sei punti nelle ultime quattro gare. Il secondo è Romelu Lukaku, capocannoniere nerazzurro con 27 gol in stagione. Il belga è in diffida addirittura da Inter-Lazio del 14 febbraio. La speranza è di non perderlo nella prossima sfida (contro la Sampdoria, sabato 8 maggio): contro i blucerchiati era assente anche all’andata, e la differenza si è vista (seconda e ultima sconfitta in campionato).