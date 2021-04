Crotone-Inter è l’anticipo pomeridiano delle ore 18.00 in programma sabato 1° maggio allo Stadio “Ezio Scida”. Leonardo Vallone, redattore del sito “ilRossoBlu.it”, per Inter-News.it fa il punto della situazione sulla squadra di casa, che ospiterà l’Inter consapevole del triste destino in arrivo. Il futuro rossoblù si chiama nuovamente Serie B, tutto l’opposto della festa Scudetto

MOMENTO E PRECEDENTI – Nei più classici dei testa-coda, il Crotone di Serse Cosmi ospita l’Inter. L’ultima che affronta la prima, “Davide contro Golia” (quasi come all’andata, ndr). Una gara che varrà molto per i nerazzurri ad un passo dal tricolore, ma che potrebbe servire solamente per l’orgoglio per il Crotone, ormai ad un passo dal baratro della retrocessione. Nonostante la vittoria nello scontro diretto di Parma, il Crotone rimane il fanalino di coda della classifica. A cinque gare dalla fine, proprio nel turno della 34esima giornata potrebbe accogliere l’aritmetica certezza della retrocessione. Troppo distanti le quart’ultime per credere in una scalata impossibile. Il match dell’Ezio Scida sarà il terzo nella storia della Serie A tra le due formazioni, che in Calabria hanno ottenuto una vittoria a testa. 2-1 per il Crotone nel 2016-2017 e 0-2 per l’Inter nel 2017-2018.

PROBABILE FORMAZIONE – Il Crotone non dovrebbe variare di molto rispetto alla squadra scesa in campo nelle ultime giornate. Il modulo, il 3-5-2, dovrebbe vedere la presenza dell’ex Alex Cordaz tra i pali. In difesa Koffi Djidji, Vladimir Golemic e Lisandro Magallan. A centrocampo sulle fasce spazio a Arkadiusz Reca e Pedro Pereira con Junior Messias, Luca Cigarini (possibile ballottaggio con Ahmad Benali) e Salvatore Molina al centro. In attacco Adam Ounas e Simy, con il nigeriano a caccia della 20esima rete stagionale. All’andata il Crotone mise, almeno nel primo tempo, in difficoltà la squadra di Antonio Conte, crollando nella ripresa sotto la pioggia delle reti nerazzurre (vedi analisi tattica di Inter-Crotone, ndr). Nel frattempo iniziano ad emergere alcune voci di mercato, con Simy accostato a Genoa e Sampdoria. E Messias che piacerebbe a mezza Serie A. Tutto, però, sarà rinviato a tempi più consoni, con un tesoretto che potrebbe rimpolpare le casse della società calabrese.

Fonte: Leonardo Vallone (ilRossoBlu.it) per Inter-News.it