Crotone-Inter, prosegue il lavoro degli uomini di Cosmi: uno a parte

Prosegue la preparazione dei calabresi per Crotone-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18:00. Seduta di allenamento mattutina per gli uomini guidati da Cosmi.

AL LAVORO – Prosegue il lavoro del Crotone di Serse Cosmi: “Secondo allenamento settimanale per il Crotone in vista della gara contro l’Inter in programma sabato allo Scida. Gli squali si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo per una sessione iniziata con le stazioni di forza in palestra e proseguita sul campo con partite 5 contro 5 uomo-uomo e partita finale a 3 colori. Di Carmine prosegue tra terapie e lavoro differenziato. Per domani è in programma un’altra sessione mattutina”.

Fonte: fccrotone.it