Crotone-Inter, i calabresi verso la sfida con la capolista: penultima seduta

TESTA E CODA – Crotone-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I rossoblù di Serse Cosmi sono ormai spacciati mentre i nerazzurri di Antonio Conte sono a un passo dallo scudetto. La squadra calabrese oggi si è ritrovata al campo di allenamento, dove ha svolto la penultima seduta prima della sfida. Lavoro iniziato in palestra con esercizi di core-stability per poi proseguire in campo tra riscaldamento, tre colori area e possesso porta contro meta. Per finire una partitella a metà campo.