Crotone-Inter, Cosmi prepara la partita: un recupero contro i nerazzurri?

Crotone-Inter, ieri la squadra allenata da Serse Cosmi è tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro il Parma. Un recupero in vista della sfida contro i nerazzurri.

UN RECUPERO – Crotone-Inter, la squadra allenata da Serse Cosmi dopo la vittoria in trasferta maturata contro il Parma, ieri è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro i primi in classifica. La sfida andrà in scena allo Stadio Scida alle ore 18, e valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il tecnico proprio contro i nerazzurri potrebbe contare sul ritorno in campo del difensore Luca Marrone, che la scorsa settimana aveva subito un infortunio muscolare alla caviglia e solo da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra.