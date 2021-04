Crotone-Inter è una partita da tre punti come tutte le altre ma stavolta può avere un peso diverso. Conte deve decidere con quale formazione affrontare la prossima trasferta ma al momento non ci sono indicazioni su possibili modifiche. E sembra logico il perché

FORMAZIONE TIPO – Al 1° maggio mancano ancora quattro giorni ma già oggi si può ipotizzare la formazione dell’Inter di Antonio Conte a Crotone. Con circa 100 ore di anticipo. Facile quando ti mancano quattro punti per raggiungere l’obiettivo scudetto e hai a disposizione cinque partite. La prima, appunto, sabato alle ore 18.00: Crotone-Inter non è una finale ma può rappresentare qualcosa di simile in casa di entrambe. I rossoblù rischiano di avere l’aritmetica certezza di tornare in Serie B nella prossima stagione. I nerazzurri, invece, possono porre le basi per la festa tricolore alla vigilia della partita dell’Atalanta, impegnata in casa del Sassuolo. Detto questo, Conte non ha alcun motivo di cambiare la sua formazione-tipo. Non c’è pretattica o rotazioni che tengano. Salvo problemi e/o sorprese dell’ultimissima ora, a Crotone scenderà in campo la “solita” Inter. Con il “salvatore” Matteo Darmian (vedi focus) ancora una volta risorsa in più dalla panchina. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Conte in vista di Crotone-Inter di sabato.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.