Crotone, doppia seduta in vista dell’Inter: Mulattieri già in campo

Doppia seduta oggi per il Crotone del nuovo tecnico Francesco Modesto, in vista dell’amichevole di domani contro l’Inter in programma alle ore 18. Primo allenamento con i nuovi compagni anche per Samuele Mulattieri, in attesa dell’ufficialità.

DOPPIA SEDUTA – Il Crotone scende in campo per preparare la sfida amichevole di domani contro l’Inter ad Appiano Gentile, in programma alle ore 18. Al mattino focus su forza e possessi, lavoro tattico invece nel pomeriggio. Tra i giocatori presente anche Samuele Mulattieri, arrivato in prestito proprio dai nerazzurri. Nonostante manchi ancora l’ufficialità del suo ingaggio, l’Inter ha dato il proprio nullaosta per permettere al ragazzo di iniziare subito ad allenarsi. La partenza dei calabresi direzione Milano è prevista per domattina.