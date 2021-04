Crotone, contro l’Inter senza niente da perdere: la probabile formazione

Crotone prossimo all’aritmetica retrocessione con soli 18 punti raccolti in questa Serie A, sabato contro l’Inter senza niente da perdere.

LA PROBABILE – Il Crotone di Serse Cosmi, sabato alle 18 ospiterà l’Inter per una sfida sulla carta scontata per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, che però nelle ultime due partite non hanno trovato facilmente la via del gol. Il Crotone avrà poco da chiedere, prossimo all’aritmetica retrocessione, e proprio per questo motivo in casa non avrà praticamente nulla da perdere. Cosmi potrebbe optare per un 3-5-2 come già fatto contro il Parma, quindi schierandosi a specchio con l’Inter. Verso una conferma anche il trio difensivo formato da Djidji, Magallan e Golemic. A centrocampo Reca sarà confermato sulla fascia sinistra, mentre a destra potrebber ivedersi Pereira. Al centro ci sarà al solito Cigarini, supportato da Zanellato e Molina, con Messias che affiancherebbe Simy in attacco.

La probabile formazione del Crootne (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Pereira, Zanellato, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy.