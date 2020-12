Inter-Spezia 0-0, ancora tutto bloccato al 45′: necessario cambiare marcia

Antonio Conte

Termina il primo tempo di Inter-Spezia, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Davvero pochi i sussulti di questi quarantacinque minuti, nel secondo tempo sarà necessario cambiare marcia per provare a vincere la sfida di San Siro.

PRIMO TEMPO – Poco da segnalare in questi primi quarantacinque minuti di Inter-Spezia. I nerazzurri ci provano a inizio gara con una bella iniziativa personale di Ashley Young dalla sinistra: dribbling secco a saltare due avversari, ingresso in area e tiro sul secondo palo deviato abilmente da Provedel. Troppo poco però quanto fatto vedere dalla squadra di Antonio Conte, troppo statica e senza mai un rischio preso o un sussulto. Troppe anche le imprecisioni, nel secondo tempo sarà necessario avere una marcia in più per cercare di vincere la sfida di San Siro.

INTER 0 – 0 SPEZIA

MARCATORI: /

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Alessandro Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: A. Conte

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 69 Vignali, 34 Ismajli, 19 Terzi (C), 20 Simone Bastoni; 27 Deiola, 8 M. Ricci, 6 Mora; 4 Acampora, 18 Nzola, 11 Gyasi.

A disposizione: 12 Krapikas; 5 Marchizza, 10 Agoumé, 15 Mastinu, 16 Bartolomei, 17 Farias, 21 Salva Ferrer, 24 Estevez, 25 Maggiore, 28 Erlic, 80 Agudelo, 91 Piccoli.

Allenatore: V. Italiano

Note: /; Ammoniti: Brozovic (I) al 18′, Nzola (S) al 41′, Terzi (S) al 42′; Sostituzioni: /; Recupero: 2′