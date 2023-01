Cremonese-Inter, si va verso il tutto esaurito: ultimi biglietti in vendita

Dopo la caduta a San Siro contro l’Empoli, sabato sera per l’Inter arriva l’occasione di riscattarsi. I nerazzurri sono infatti ospiti della Cremonese, in una gara che va verso il tutto esaurito.

ULTIMI BIGLIETTI – Sono solo 300 gli ultimi biglietti disponibili per Cremonese-Inter, gara in programma sabato sera alle ore 18. Lo stadio Zini sarà tutto esaurito dunque per la gara che vedrà i nerazzurri obbligati a riscattare la bruciante sconfitta contro l’Empoli. Il club di Cremona ha comunicato come gli ultimi tagliandi saranno acquistabili mercoledì 25 gennaio e giovedì 26 gennaio presso la biglietteria dello stadio, entrambi i giorni dalle 16 alle 19.30.