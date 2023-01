Cremonese-Inter la probabile formazione: Gosens scalda i motori – SM

Simone Inzaghi avrà da pensare per gli 11 che affronteranno la Cremonese date le assenze di Skriniar e Barella.

ASSENZE – Le assenze di Milan Skriniar e Nicolò Barella saranno pesanti per Simone Inzaghi che deve pensare anche a un minimo di turnover in vista del quarto di finale contro l’Atalanta e del derby del 5 febbraio contro il Milan. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Robin Gosens dovrebbe fare rifiatare Federico Dimarco a sinistra. Mentre Matteo Darmian giocherà al posto di Skriniar nella difesa a tre con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, inisieme al ritorno di Denzel Dumfries a destra. Roberto Gagliardini è ancora in vantaggio su Kristjan Asllani, per completare la mediana con Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Lautaro-Dzeko sarà invece la coppia d’attacco con il Toro Capitano. Romelu Lukaku comincerà invece dalla panchina per tornare titolare in Coppa Italia.

PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lataro, Dzeko. All. S. Inzaghi.