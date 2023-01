Cremonese-Inter, Inzaghi sceglie Gagliardini! Nessun dubbio sulle corsie – Sky

Cremonese-Inter è la sfida in programma alle 18 allo stadio “Giovanni Zini” e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, Inzaghi ha scelto il centrocampo e il sostituto di Skriniar in difesa. Di seguito la probabile formazione nerazzurra

SCELTE FATTE – Cremonese-Inter, sfida in programma alle ore 18, vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi alla ricerca dei 3 punti dopo la debacle casalinga con l’Empoli. Il tecnico nerazzurro, che deve far fronte alle assenze di Marcelo Brozovic (infortunato), Milan Skriniar e Nicolò Barella (squalificati), ha deciso di puntare su Matteo Darmian in difesa e Denzel Dumfries sulla corsia destra. A centrocampo ancora fuori Kristjan Asllani, c’è Roberto Gagliardini. Nessun turno di riposo per Federico Dimarco che partirà regolarmente dal 1′.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko