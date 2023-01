Cremonese-Inter, Inzaghi punta su Dumfries! Non l’unico cambio – TS

Cremonese-Inter è in programma domani alle 18. In vista della sfida, secondo Tuttosport, Inzaghi dovrebbe riproporre Dumfries dal 1′. Non l’unico cambio rispetto alla sfida con l’Empoli

CAMBI – Cremonese-Inter andrà in scena domani alle 18:00. In campo, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe rivedersi Denzel Dumfries: l’olandese, tenuto fuori da Inzaghi nei match contro Verona, Milan ed Empoli, ha svolto un programma di lavoro ad hoc finalizzato al recupero dall’infortunio al polpaccio e delle energie psico-fisiche. Non sarà, però, l’unica variazione nell’11: al posto di Skriniar e Barella, assenti per squalifica, ci saranno Darmian e Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino