Cremonese-Inter, 3 assenti: Inzaghi cambia dal 1′! Lukaku, poche chance

Cremonese-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18 e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Con l’assenza prolungata e confermata di Brozovic (vedi articolo) e le squalifiche di Skriniar e Barella, Inzaghi dovrà apportare qualche modifica all’undici iniziale. Di seguito le possibili scelte

MODIFICHE – Cremonese-Inter è la partita della ventesima giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio “Giovanni Zini” sabato alle ore 18. Esordio casalingo in campionato per il neo tecnico grigiorosso, Davide Ballardini, mentre Simone Inzaghi è chiamato a portare a casa i 3 punti dopo la debacle con l’Empoli. Senza Marcelo Brozovic, ancora infortunato, Milan Skriniar e Nicolò Barella squalificati va da sé che il tecnico interista dovrà apportare qualche modifica all’undici iniziale.

Cremonese-Inter, i possibili cambi di Inzaghi: tornano dal 1′ Acerbi e Dzeko

In difesa al posto dello slovacco quasi certamente agirà D’Ambrosio insieme ad Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo, con Calhanoglu e Mkhitaryan insostituibili, è possibile rivedere Gagliardini dal 1′ (vedi focus). Sulle corsie esterne, dove ultimamente si sono sempre visti Darmian da una parte e Dimarco dall’altra, teniamo aperta una chance per Dumfries. In attacco stesso discorso con Dzeko e Lautaro Martinez praticamente fissi, ancor di più dopo la prova incolore di Correa contro l’Empoli: tutto fa pensare che Inzaghi possa tornare alle origini. Lukaku ancora dalla panchina.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.