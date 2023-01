Cremonese, allenamento mattutino verso l’Inter: gruppo diviso in due

Cremonese-Inter andrà in scena sabato alle 18:00. La squadra di Ballardini, reduce dal pareggio contro il Bologna, è tornata ad allenarsi questa mattina. Di seguito il report dell’allenamento

REPORT – Questo il report dell’allenamento della Cremonese: “Cremonese subito al lavoro all’indomani del pareggio ottenuto al Dall’Ara di Bologna. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 gennaio, i grigiorossi hanno svolto il seguente programma: attivazione fisica e “scarico” per gli undici scesi in campo inizialmente nella partita di martedì; per il resto del gruppo esercitazioni tecniche, possesso palla, situazioni di 1 contro 1 e 2 contro 2, partita 6 contro 6. Domani allenamento dalle ore 11”.

