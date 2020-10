Costacurta: “De Vrij, ecco perchè è fuori. Sulle scelte di Maran…”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Prima di Genoa-Inter, Alessandro Costacurta ha parlato dagli studi di “Sky Sport”. Ecco le sue parole sulle scelte in difesa di Antonio Conte, che esclude Stefan de Vrij.

TOUR DE FORCE – L’Inter è in mezzo ad un vero e proprio tour de force. Quella di oggi contro il Genoa è la terza di otto complessive in venti giorni. Pertanto, Antonio Conte deve compiere scelte che tengano in considerazione i molteplici impegni della squadra. Ecco perché, ad esempio, oggi diversi titolari partiranno dalla panchina contro i rossoblu. Questa l’analisi di Alessandro Costacurta prima della partita: «Credo che la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk abbia spinto per la scelta di far riposare de Vrij. Possono quindi esserci degli scompensi nella difesa dell’Inter. Maran ha fatto bene a scegliere il suo attacco, non vuole dare punti di riferimento».