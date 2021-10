Correa vicino all’assenza in Argentina-Perù: l’Inter lo ritrova ‘riposato’?

Correa non dovrebbe andare nemmeno in panchina in Argentina-Perù di domani notte. L’attaccante, quindi, farebbe ritorno in Italia quantomeno riposato per Lazio-Inter, nonostante non sia al 100%.

NON AL MEGLIO – Joaquin Correa sarà valutato nelle prossime ore, come annunciato da Lionel Scaloni in conferenza stampa (vedi articolo). Per Argentina-Perù, tuttavia, il Tucu non dovrebbe andare nemmeno in panchina. ESPN dà l’attaccante dell’Inter escluso dalla partita di domani notte (all’1.30 ora italiana), visti i problemi fisici accusati negli ultimi giorni. Questo significa che Correa tornerebbe in Italia senza aver giocato, anche se con condizioni da valutare in vista della Lazio e dei prossimi impegni.