Correa, le ultime sull’infortunio durante Inter-Bologna

Joaquin Correa ha dovuto lasciare anzitempo il campo nel corso del primo tempo di Inter-Bologna a causa di un infortunio: le ultime.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da DAZN, Joaquin Correa, uscito per infortunio durante la prima frazione di gioco di Inter-Bologna, è stato trasporato in via precauzionale alla clinica Humanitas, dove svolgerà accertamenti.

Fonte: DAZN