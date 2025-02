Correa torna a disposizione per Inter-Fiorentina! Recupero

Joaquin Correa ha recuperato dai suoi soliti guai muscolari e sarà a disposizione per la partita tra Inter e Fiorentina. Simone Inzaghi lo riaccoglie finalmente.

RECUPERO – Dal 6 dicembre Joaquin Correa è completamente sparito dai radar dei campi di calcio. Simone Inzaghi non lo ha più avuto a disposizione e l’argentino è sceso nelle gerarchie proprio nel momento in cui sembrava poter diventare utile come vice di Marcus Thuram. Nei 20 minuti contro il Parma a San Siro aveva fatto molto bene, prima a Verona aveva segnato e trovato due assist per il compagno ex Borussia Moenchengladbach. Pareva una nuova era, un modo per ringraziare anche l’allenatore per tutta la fiducia riposta negli anni. Eppure sono tornati i soliti guai muscolari.

Correa recuperato, ma quanti problemi con gli infortuni…

DUBBI – La particolarità di questa stagione riguarda gli infortuni di Joaquin Correa. Nessuno ha mai avuto dettagli sulle condizioni del calciatore o sull’entità dei problemi riscontrati nel corso del tempo. L’unica certezza era che Correa non era disponibile e non lo era per questioni muscolari. Oggi, in occasione di Inter-Fiorentina, il Tucu torna finalmente in panchina. Sarà a disposizione di Inzaghi secondo Andrea Paventi su X e potrà entrare a partita in corso, anche se questa sera sarà comunque molto difficile.