Correa tenta il recupero. Ci sarà contro l’Atalanta? C’è ottimismo – TS

Correa continua a lavorare, secondo TuttoSport oggi in edicola c’è speranza in un recupero per Inter-Atalanta in programma sabato alle 18.

VERSO IL RECUPERO – Correa non ha giocato a Firenze perché fermato da un dolore al bacino rimediato contro il Bologna. Anche ieri l’attaccante ha svolto lavoro personalizzato e, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, c’è ottimismo in vista della sfida contro l’Atalanta in programma sabato alle 18.

Fonte: TuttoSport