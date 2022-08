Correa sostituisce Lukaku, ma non oggi. Titolare in altra partita – CdS

Inzaghi studia l’Inter migliore considerando l’infortunio inaspettato di Romelu Lukaku. Come già ribadito dal Corriere dello Sport, contro la Cremonese il favorito è un altro (vedi QUI), ma Joaquin Correa avrà presto le sue chance.

TITOLARE – Tornando a parlare di Joaquin Correa e dell’attacco dell’Inter, l’argentino non giocherà da titolare oggi contro la Cremonese e con molta probabilità entrerà a partita in corso. Il “Tucu” potrebbe essere la carta di Simone Inzaghi per il derby: c’era lui, infatti, al fianco di Lautaro Martinez nel 3-0 rifilato ai rossoneri in Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno