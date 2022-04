Correa o Sanchez per Inter-Verona? L’indicazione data dallo ‘storico’ – CdS

Con Lautaro Martinez squalificato per Inter-Verona la scelta di Inzaghi è presto fatta: sabato alle 18 giocherà uno fra Correa e Sanchez. Il Corriere dello Sport indica il favorito basandosi sul rendimento generale.

CHI PER IL TORO? – Per Inter-Verona di sabato (ore 18) Simone Inzaghi non potrà schierare la stessa formazione vista con la Juventus. La squalifica di Lautaro Martinez impone un cambio in attacco, dove presumibilmente non sarà toccato Edin Dzeko. Con Felipe Caicedo fin qui visto pochissimi minuti e oggetto misterioso la scelta per il sostituto dell’argentino si riduce a Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Per il Corriere dello Sport il favorito è il Tucu: questo perché Sanchez, rispetto a lui, ha spesso fatto meglio entrando a gara in corso. Correa non gioca titolare in Serie A dalla partita con la Roma e in generale dall’Empoli in Coppa Italia, dove uscì subito per infortunio (vedi articolo). Proprio all’andata, in Verona-Inter, arrivò l’esordio e la doppietta decisiva per l’1-3 (vedi articolo), ma Correa si è ripetuto solo contro l’Udinese (altra doppietta il 31 ottobre).

Fonte: corrieredellosport.it – Pietro Guadagno

