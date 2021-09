Correa può recuperare per Inter-Atalanta. Vidal ancora in dubbio – CdS

Correa lavora per recuperare in vista di Inter-Fiorentina, Inzaghi ci conta e secondo il Corriere dello Sport le possibilità sono alte. Discorso diverso, invece, per Arturo Vidal.

LE CONDIZIONI – Correa non è stato convocato per la sfida contro la Fiorentina proprio per favorire il suo recupero, con calma, in vista di Inter-Atalanta in programma sabato alle 18. Questo è l’obiettivo di Simone Inzaghi, dopo la forte contusione al bacino ricevuta dall’argentino contro il Bologna. Con lui non è detto che però ci sarà anche Arturo Vidal. Il cileno ha un risentimento muscolare alla coscia destra e pare complicato vederlo anche in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La sua nazionale, però, pare intenzionata a convocarlo per gli impegni di ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.