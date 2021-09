Correa pronto, verso la coppia argentina in Inter-Bologna – Sky

Dopo la bruciante sconfitta contro il Real Madrid, è già il momento di pensare a Inter-Bologna di sabato. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, Joaquin Correa dovrebbe partire da titolare insieme a Lautaro Martinez.

COPPIA ARGENTINA – Prosegue la preparazione in vista di Inter-Bologna di sabato sera, dove i nerazzurri saranno richiamati a riscattare la sconfitta contro il Real Madrid. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, Simone Inzaghi è orientato a confermare la coppia argentina in attacco: «Oggi soltanto lavoro di scarico. Joaquin Correa scalpita per giocare e potrebbe essere uno dei due titolari. Probabilmente Edin Dzeko riposerà e vedremo la coppia tutta argentina, ma bisognerà aspettare domani. Ci aspettiamo almeno tre o quattro cambi rispetto alla sfida giocata contro il Real Madrid».