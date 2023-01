Correa prenota spazio in Coppa Italia: Inter-Parma più del Monza – CdS

Correa ha avuto un subentro desolante contro il Napoli mercoledì, sbagliando quasi tutti i pochi palloni toccati. Da escludere che possa partire titolare col Monza (vedi formazione), ma avrà un’occasione in Inter-Parma di Coppa Italia martedì.

RISCATTA LA STAGIONE – Joaquin Correa finora è una delle principali delusioni. Pur avendo segnato tre gol in diciannove presenze fra Serie A e Coppa Italia, si è fatto notare più che altro per infortuni e prestazioni negative. L’ultima contro il Napoli, dove non ha affatto aiutato a difendere il risultato (vedi pagelle). Stasera col Monza le opzioni per l’attacco sono altre, con Edin Dzeko e Romelu Lukaku favoriti su Lautaro Martinez, ma il Corriere dello Sport si proietta già a Inter-Parma martedì alle 21 negli ottavi di Coppa Italia. Lì Correa avrà spazio, così come chi ha giocato meno. Questo perché Simone Inzaghi vuole portare tutta la rosa ad avere una forma ideale per affrontare un periodo intenso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno