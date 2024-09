Correa o Palacios nella lista Champions League? Mossa inattesa dell’Inter!

L’Inter stupisce con una mossa a sorpresa. Nella tanto attesa lista Champions League non c’è spazio né per Joaquin Correa né per Tomas Palacios. Di seguito alcune riflessioni sulla decisione di escluderli.

SCADENZA – Una nuova stagione di Champions League è praticamente ormai alle porte. Archiviati i sorteggi e rese note le date della prima fase di campionato prevista dal nuovo format, i club partecipanti hanno un’ultima scadenza da rispettare: la consegna delle liste dei calciatori partecipanti. Entro la mezzanotte di oggi – 3 settembre 2024 – l’Inter era chiamata a una scelta, da comunicare alla UEFA. Presto fatto, i giocatori nerazzurri scelti da Simone Inzaghi per il primo blocco di sfide europee sono noti da pochi minuti, con delle sorprese non di poco conto. Il particolare da segnale nella lista Champions League dell’Inter riguarda Joaquin Correa e la new entry Tomas Palacios.

Correa o Palacios? L’Inter taglia entrambi dalla lista Champions League!

LA SCELTA – Nelle ultime ore i riflettori erano tutti puntati su Joaquin Correa e Tomas Palacios. L’attaccante argentino per tanti rappresenta la parte più obsoleta della rosa, di contro al difensore – suo connazionale -, individuato proprio come giovane prospetto dalla dirigenza nerazzurra. Si pensava che Simone Inzaghi avrebbe scelto uno dei due da portare con sé, in Champions League, insieme al resto dei 22 chiamati a rapporto. Invece, a sorpresa, l’allenatore nerazzurro ha deciso di tagliare fuori entrambi, lasciando così spazio in Europa a Tajon Buchanan.

MOTIVAZIONI – Nonostante il brutto infortunio che attualmente trattiene fuori il canadese, Inzaghi ha ritenuto opportuno la sua convocazione. Lanciando così anche un chiaro segnale di ottimismo sui temi di rientro del laterale. Tornando, invece, ai due esclusi dalla Champions League, sono semplici le constatazioni da fare. Palacios, oltre ad essere inesperto sul palcoscenico europeo, è l’ultimo arrivato del gruppo Inter. Inzaghi avrà bisogno di tempo per riuscire ad inserirlo al 100% negli ingranaggi tattici nerazzurri e gli impegni in Champions League sono già dietro l’angolo. Correa, invece, nelle gerarchie è chiaramente il quinto degli attaccanti a disposizione: le coppie tanto richieste dall’allenatore piacentino sono al completo anche senza l’argentino.