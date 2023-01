Correa opzione dal 1′ per Inter-Verona? Occhio all’indizio di Inzaghi – CdS

Correa potrebbe essere la sorpresa nelle formazioni di Inter-Verona. Il Corriere dello Sport segnala un indizio dato da Inzaghi nella partita contro il Parma da tenere in considerazione.

GIOCA ANCORA? – La prova di Joaquin Correa contro il Parma è stata decisamente insufficiente (vedi articolo). Non solo: dal suo arrivo all’Inter le prestazioni buone, pur pagato trentatré milioni, si contano forse sulle dita di una mano, e una è proprio l’esordio col Verona. Nonostante ciò stasera potrebbe avere una nuova occasione per riscattare una stagione finora avara di soddisfazioni. Il Corriere dello Sport dà ancora Lautaro Martinez favorito, accanto a Edin Dzeko, ma Correa è un’opzione. C’è un indizio dato da Simone Inzaghi martedì: il Toro ha giocato tutta la partita, centoventi minuti, al Tucu sono stati invece risparmiati gli ultimi sette minuti. Non molto chiaramente, ma il numero 10 è uscito spossato e c’è un rischio stanchezza in ottica Supercoppa Italiana mercoledì. L’obiettivo di Inzaghi è anche non far arrivare la squadra spompata al derby in Arabia Saudita di mercoledì. Possibile quindi la staffetta tra Correa e Lautaro Martinez in Inter-Verona, con i due che si giocano anche l’ultima maglia da titolare in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno