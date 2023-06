Correa non come Mkhitaryan: le ultime da Appiano Gentile – Sky

Correa resta l’unico giocatore non ancora disponibile al 100% per Simone Inzaghi in vista della finale, anche se secondo quanto riportato da Sky Sport oggi è arrivata una novità importante.

LE ULTIME – Joaquin Correa da oggi ha iniziato a lavorare con il gruppo, ma poi ha proseguito con un lavoro personalizzato. Domani è previsto il suo rientro in gruppo al 100% proprio come successo oggi a Mkhitaryan (vedi QUI). Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione per la finale. Domani intanto ultimo allenamento ad Appiano Gentile, nel pomeriggio poi la partenza in direzione Istanbul.