Correa, Lazio-Inter in forte dubbio per il Tucu. Inzaghi modifica strategia?

Joaquin Correa sarebbe in forte dubbio per Lazio Inter: Simone Inzaghi potrebbe dover modificare la strategia contro i biancocelesti.

PRESENZA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche se per Joaquin Correa (che resta con l’Argentina) potrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare, la presenza del Tucu contro la Lazio sarebbe in forte dubbio.

ATTACCO – L’attacco dell’Inter ridotto ai minimi termini, se si considera poi il rientro a Roma di Lautaro Martinez solo venerdì. Infatti a disposizione di Simone Inzaghi ci sarebbero, oltre il Toro, soltanto Edin Dzeko e Martin Satriano.

MODULO – L’allenatore nerazzurro potrebbe quindi pensare ad un cambio di modulo, in vista anche degli impegni contro lo Sheriff e la Juventus. La scelta potrebbe cadere su un 3-5-1-1 utilizzando Hakan Calhanoglu vicino al bosniaco, più di Stefano Sensi che sta recuperando.

DECISIONE – Tuttavia non sarebbe esclusa la decisione di far avanzare Ivan Perisic come attaccante. Tutto ciò eviterebbe di far forzare Lautaro Martinez, che potrebbe entrare nel corso della sfida.

Fonte: SportMediaset.it