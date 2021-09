Correa in Inter-Atalanta? Inzaghi sceglie sul recupero, con una certezza

Correa può tornare a giocare domani in Inter-Atalanta, come segnalato nel tardo pomeriggio (vedi articolo). Sta ora a Inzaghi scegliere se e quanto impiegare il Tucu, che ha superato la botta al fianco.

PROBLEMA PASSATO – Il colpo al fianco subito sabato scorso da Lorenzo De Silvestri è ormai alle spalle, Joaquin Correa può tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Atalanta. L’allenamento del pomeriggio lo ha visto in gruppo, quindi può definirsi recuperato. Al momento non sono ancora noti i convocati, che a questo punto usciranno direttamente domani mattina. Il nome del Tucu però nell’elenco apparirà, salvo problemi particolari al momento non previsti. Poi toccherà al tecnico, in queste ore che mancano al calcio d’inizio, decidere se e quanto impiegarlo. Nelle uniche parole rilasciate alla vigilia, ai canali ufficiali (vedi articolo), Inzaghi ha spiegato come non farà calcoli in vista di Kiev. La certezza è che non ci sarà un pensiero anticipato allo Shakhtar Donetsk martedì in Champions League: è Inter-Atalanta la partita più importante. Correa va verso la panchina, con Edin Dzeko e Lautaro Martinez confermati titolari, ma con buone possibilità di entrare a gara in corso.