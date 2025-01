Correa in panchina in Inter-Milan? Il problema in allenamento – Sky

Joaquin Correa sarebbe potuto essere titolare nella finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, ma non lo sarà. Oggi ha avuto un problema, ecco quale secondo Sky Sport.

PROBLEMA – Joaquin Correa fino a questa mattina sembrava in ballottaggio con Mehdi Taremi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Inter-Milan sarebbe potuta tornare indietro di tre anni con la coppia Toro-Tucu davanti, che in Coppa Italia fece impazzire i rossoneri dell’allora allenatore Stefano Pioli. Non ci sarà però un bis, perché Correa ha avuto un problema oggi nell’ultimo allenamento prima della partita. Nella finale di Supercoppa Italiana il numero 11 sarà protagonista, ma dalle retrovie.

Correa, ancora un problema fisico…

STOP – Correa non salterà affatto la partita, sarà disponibile e potrà entrare durante il match. Simone Inzaghi non lo utilizzerà però da titolare e il motivo riguarda la condizione fisica del calciatore. Il Tucu ha subito un altro affaticamento per Sky Sport dopo quello di qualche settimana fa e non avrà la possibilità di dare continuità alle ultime ottime prestazioni in maglia nerazzurra. Oggi non si è allenato con il gruppo, ha fatto compagnia a Marcus Thuram che probabilmente non verrà rischiato nemmeno a partita in corso. Le situazioni sono diverse, ma entrambi non saranno nell’undici iniziale. Spazio a Mehdi Taremi.