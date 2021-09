Correa in dubbio per Inter-Atalanta, ma zero rischi: oggi il verdetto – CdS

Correa secondo il Corriere dello Sport ancora in forte dubbio per Inter-Atalanta, ma Inzaghi non vuole rischiare. Oggi arriverà il verdetto nel corso della penultima seduta.

ZERO RISCHI – Correa ieri ha provato ad aumentare i carichi di lavoro per cercare di recuperare in vista di Inter-Atalanta, ma niente da fare, la risposta non è stata quella sperata e il dolore al bacino non è ancora sparito del tutto. La sua presenza, dunque, resta ancora in forte dubbio, addirittura anche per la panchina. Ad ogni modo, il verdetto arriverà oggi, quando la squadra si ritroverà per svolgere la penultima seduta di allenamento (niente ritiro, domani mattina sgambatura con i movimenti da fare sulle palle inattive). Inzaghi dal canto suo non vuole rischiare di forzare il suo ritorno, dato che lunedì la squadra partirà per la trasferta di UEFA Champions League in Ucraina e poi prima della sosta avrà un ultimo match contro il Sassuolo, sabato 2 ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport