Correa ha convinto Inzaghi, che in Spezia-Inter ha altri dubbi: ecco quali – Sky

Correa si avvia verso la conferma dopo l’ora di gioco contro l’Hellas Verona. L’attaccante argentino è la ritrovata certezza di Inzaghi in attacco. Come riportato da Sky Sport, i veri ballottaggi per Spezia-Inter riguardano altre maglie

ULTIMI DUBBI – In questi minuti si decide se Stefan de Vrij potrà partire con la squadra, ma in ogni caso non per giocare dall’inizio. Confermato, quindi, il primo avvicendamento in difesa con al centro Milan Skriniar (vedi articolo). A centrocampo, sulla sinistra Robin Gosens è favorito su Ivan Perisic, mentre a destra Denzel Dumfries per il momento, secondo il collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – è ancora in vantaggio su Matteo Darmian (vedi articolo). Infine, la certezza è la conferma di Joaquin Correa in avanti. Il vero dubbio di Simone Inzaghi in attacco è tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko (vedi articolo). Con il primo favorito per tornare titolare proprio con Correa. Domani mattina ci sarà la decisione definitiva di Inzaghi sull’attacco nerazzurro in Spezia-Inter (vedi informazioni). Correa va verso la conferma dal 1′.