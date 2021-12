Correa, infortunio durante Roma-Inter: le prime informazioni

Joaquin Correa è stato sostituito al 58′ nel corso di Roma-Inter: per l’attaccante argentino un problema di natura muscolare.

INFORTUNIO – Nel corso di Roma-Inter, Joaquin Correa si è fermato in una situazione di attacco per un problema di natura muscolare. A quel punto l’attaccante argentino ha subito chiesto il cambio a Simone Inzaghi. Al suo posto al 58′ Alexis Sanchez. Stando alle prime informazioni, sembra che il giocatore in panchina stia piangendo ed abbia mimato il gesto dello strappo.