Correa fuori per infortunio in Inter-Bologna: la prima diagnosi

Correa è uscito al 29′ di Inter-Bologna a causa di un colpo subito pochi minuti prima da De Silvestri (anche ammonito nella circostanza). Ecco le condizioni del giocatore argentino, fuori per infortunio.



SUBITO STOP – Joaquin Correa è uscito al 29′ di Inter-Bologna a causa di un trauma contusivo al bacino. Questo il primo responso della società sull’infortunio che ha costretto al cambio Simone Inzaghi, con l’ingresso di Edin Dzeko. Da capire se il Tucu potrà essere a disposizione martedì sera in casa della Fiorentina, nella quinta giornata di Serie A. Correa, subito dopo il cambio, aveva anche problemi a sedersi in panchina per la botta subita da Lorenzo De Silvestri.