Correa e Darmian al lavoro con la squadra. Almeno uno per Inter-Torino?

Correa e Darmian si sono visti oggi in allenamento ad Appiano Gentile. Il laterale è apparso anche in immagini da partitella. Possibile recupero almeno per uno dei due in vista di Inter-Torino

RECUPERI − Joaquin Correa e Matteo Darmian oggi si sono rivisti con la squadra ad Appiano Gentile. I due hanno saltato per infortunio le ultime partite di campionato e Champions League. Il Tucu aveva accusato un problema durante la trasferta di Roma subendo una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Out a Venezia invece per un risentimento al retto anteriore della coscia sinistra il laterale di Legnano. Buone notizie dunque per Inzaghi in vista soprattutto del tour de force di gennaio e febbraio. In vista di Inter-Torino, dovrebbe recuperare però il solo Darmian.