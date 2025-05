Correa e chi? Inzaghi rivoluziona anche l’attacco di Inter-Verona!

Simone Inzaghi cambia volto alla sua formazione titolare. In Inter-Verona sono previste novità anche in attacco: ecco chi dovrebbe completare il reparto offensivo al fianco di Joaquin Correa.

NUOVE SCELTE – Dopo meno di tre giorni dalla trasferta di Barcellona la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a tornare in campo per affrontare un’altra decisiva sfida di campionato. I nerazzurri affronteranno Inter-Verona col morale alto dopo il risultato ottenuto nella prima tranche in Champions League, ma anche con il peso del ritorno di San Siro e dell’obiettivo scudetto in forte dubbio. Le indisponibilità, tra squalifiche ed infortuni, e le stanchezze fisiche, imporranno all’allenatore piacentino di adoperare un turnover piuttosto ampio. Tra le novità di formazione di domani ci sarà sicuramente Joaquin Correa, che è uno dei pochi a non aver accumulato minuti a Barcellona e non poterne ottenere di nuovo nel ritorno di martedì. L’esclusione dalla lista UEFA, infatti, permette all’argentino di essere fresco e riposato per il campionato. La domanda, adesso, è chi sarà il suo compagno di reparto in Inter-Verona.

Inzaghi definisce l’attacco di Inter-Verona: ecco chi è destinato ad afficanre Correa

IL COMPAGNO DI REPARTO – È ormai noto che Lautaro Martinez non prenderà parte a Inter-Verona. Il capitano nerazzurro, dopo l’infortunio rimediato in casa del Barcellona, può solo sperare di recuperare in tempo per il ritorno di martedì. Mister Inzaghi, dunque, ha un’alternativa – e che alternativa – in meno in attacco. Anche l’altro titolarissimo Marcus Thuram viaggia verso un turno di riposo. Il francese, che nell’ultima gara ha disputato ottanta minuti, dovrebbe essere risparmiato, almeno dall’inizio, in vista del duello con gli spagnoli. Tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, sembra che le possibilità domani siano maggiori per l’austriaco. Anche lui, come Correa, infatti, è rimasto fuori dalla semifinale d’andata di Champions League di due giorni fa. L’ultimo allenamento di Inzaghi, attualmente in corso, e la rifinitura di domani, potrebbe ovviamente rimescolare ancora tutte le carte. Ma, intanto, queste sono le sensazioni che prevalgono sull’offensiva nerazzurra di Inter-Verona.