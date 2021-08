Correa arrivato ad Appiano Gentile. Oggi allenamento e partenza – Sky

L’Inter ha preso Joaquin Correa con l’argentino che è un nuovo calciatore dei nerazzurri. Arrivato ieri a Milano le pratiche sono state svolte nel minor tempo possibile per permettere a Simone Inzaghi di averlo domani contro il Verona. Poco fa il tucu è arrivato ad Appiano Gentile.

ALLENAMENTO – Correa è un nuovo giocatore dell’Inter anche se si aspetta l’annuncio ufficiale della società. La Lazio qualche ora fa ha diramato le cifre ufficiali dell’operazione (vedi articolo) che ha portato il tucu a Milano con il giocatore pronto già a essere convocato domani contro il Verona. L’argentino, come raccontato da Matteo Barzaghi a ‘Sky Sport 24’, è arrivato poco fa ad Appiano Gentile seguito da Beppe Marotta e l’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini. Correa firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter e poi oggi pomeriggio si allenerà con la squadra. La partenza per Verona è prevista per il tardo pomeriggio dove ci sarà anche Correa. L’Inter ha il suo nuovo attaccante.

Fonte: Sky